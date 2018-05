Salernitana, Vitale tra i punti fermi per il futuro

© foto di Federico Gaetano

Episodio spiacevole durante la gara tra Salernitana e Virtus Entella, vinta dai granata grazie alla rete di Bocalon. Al minuto 69’ il centrocampista dei campani Akpa Akpro si procura una preziosa punizione dal limite: sul pallone si porta Rosina ma Vitale non è d’accordo. Piccola spinta al compagno di squadra con il terzino che calcia e sfiora il gol. Episodio che ha scatenato i fischi dell'Arechi, soprattutto quando Colantuono ha sostituito l'ex Ternana con Popescu. Eccessivi e ingenerosi i fischi nei confronti del terzino Luigi Vitale che ha avuto sì una reazione scomposta, dettata dal forte attaccamento alla maglia, e anche perché contro la Virtus Entella è stato tra i migliori in campo. Dal suo mancino velenoso sono nati i pericoli maggiori per Paroni tra cui il gol di Bocalon al termine di una giocata di alta scuola. Con un altro anno di contratto, Vitale si candida ad essere uno dei punti fermi della Salernitana che sarà.