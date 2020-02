Salva Ferrer, la sorpresa spagnola dello Spezia: "Non è stato facile"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Arrivato in sordina la scorsa estate dal Gimnastic, formazione delle serie inferiori spagnoli Salvador "Salva" Ferrer si è ritagliato un ruolo centrale nello Spezia di Vincenzo Italiano. Quattordici presenze in campionato su 21 giornate, di cui 13 da titolare per lo spagnolo classe 1998 che ha rilasciato alcune dichiarazioni a Il Secolo XIX oggi in edicola: "All’inizio non è stato facile, ho dovuto lavorare sodo per ambientarmi e per capire l’idea di gioco che sta alla base del calcio italiano, ma adesso che sono riuscito a entrare nell’ottica giusta ce la sto mettendo tutta per dare il massimo. Sono felice di essere riuscito a intraprendere un percorso di crescita che mi sta dando delle conferme ma per me adesso è importante continuare su questa strada e non montarmi la testa. Ho ancora tanto da imparare e da poter dare per questo devo rimanere concentrato e pensare solo a fare bene"