Salvatore Esposito: "Ho tanto entusiasmo, voglio contribuire al ritorno della SPAL in Serie A"

Tra i protagonisti attesi della SPAL, c'è sicuramente il centrocampista Salvatore Esposito, tornato (si conta una stagione, la 2018-2019 nel settore giovanile) a Ferrara in estate, dopo le prime due esperienze nel professionismo con Ravenna e ChievoVerona.

"Sono tornato con tanto entusiasmo, voglio contribuire al ritorno della SPAL in Serie A. Qui mi trovo in famiglia e non solo perché c’è mio fratello Sebastiano. A proposito, prima o poi troverà il gol, ne sono certo. Per un attaccante è importante", queste le sue parole rilasciate a La Gazzetta dello Sport.