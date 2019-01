Come riporta Tuttosamb.it il terzino destro Giuseppe Scalera non vestirà la maglia della Sambenedettese che lo aveva bloccato a inizio gennaio. Il calciatore infatti ha già effettuato il numero di trasferimenti previsti dal regolamento (dal Bari alla Pistoiese per poi tornare al Pescara e infine essere girato alla Samb) e per questo l’ultimo tesseramento non può essere formalizzato. L’equivoco era nato perché si pensava che il primo trasferimento non fosse conteggiato essendo il club pugliese fallito.