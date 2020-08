Sammarco: "Lo Spezia fa un bel calcio. Nel Frosinone il gruppo storico è l'arma in più"

vedi letture

Il doppio ex di Spezia e Frosinone Paolo Sammarco, oggi all’Arzignano, dalle colonne della Gazzetta dello Sport ha parlato della finale play off dove si affronteranno liguri e ciociari: “Lo Spezia è la squadra che ha fatto meglio, dopo una partenza difficile. È la dimostrazione che si può anche vincere giocando bene, anche se per me il risultato viene prima. Nel Frosinone il gruppo storico ha saputo tirare fuori qualcosa in più nei momenti di difficoltà. - conclude Sammarco - Lo Spezia forse ha speso meno e in mezzo ha giocatori come Maggiore e Bartolomei che possono anche decidere la partita. Per il Frosinone dipende dalla solidità dietro e dai talenti Ciano e Dionisi”.