“I risultati parlano chiaro, c’è stato un netto cambio di passo. D’Angelo ha avuto poco tempo, ma ci ha subito trasmesso cosa voleva, non è arrivato volendosi inventare cose strane, ma è stato molto pratico e ci ha chiesto tanta grinta”. Il difensore della Sampdoria Filippo Delli Carri parla così ai microfoni di Cronache di Spogliatoio della vitata del club blucerchiato dopo il cambio di allenatore: “Nella brutta situazione in cui eravamo non bastava la parte tecnica, ci voleva anche qualcosa a livello umano”.

Lo spirito di squadra ritrovato

Il centrale poi sottolinea un altro cambiamento che è alle spalle della risalita: “Ora abbiamo un vero spirito di squadra, ci aiutiamo e andiamo forti sui contrasti. Poi quando vinci affronti la settimana con un altro spirito, ma già contro SudTirol e Ascoli avevo visto un’organizzazione diversa. - prosegue Delli Carri guardando alle prossime gare – Finora abbiamo giocato soprattutto fuori, ma ora avremo quattro partite in casa in un mese e troveremo sicuramente un ambiente caloroso. Se portiamo risultati positivi il pubblico ci darà una mano ancora più importante”.

Non vogliamo galleggiare

“Non vogliamo galleggiare o lottare per non retrocedere. - conclude Delli Carri fissando gli obiettivi - La nostra ambizione è sempre stata guardare in alto. La piazza è ambiziosa, noi andiamo in campo per vincere: questa è la mentalità comune che abbiamo oggi".