Samp, Delli Carri: "Ora c'è spirito di squadra. Non vogliamo galleggiare, ma guardare in alto"
Tommaso Maschio
“I risultati parlano chiaro, c’è stato un netto cambio di passo. D’Angelo ha avuto poco tempo, ma ci ha subito trasmesso cosa voleva, non è arrivato volendosi inventare cose strane, ma è stato molto pratico e ci ha chiesto tanta grinta”. Il difensore della Sampdoria Filippo Delli Carri parla così ai microfoni di Cronache di Spogliatoio della vitata del club blucerchiato dopo il cambio di allenatore: “Nella brutta situazione in cui eravamo non bastava la parte tecnica, ci voleva anche qualcosa a livello umano”.
Lo spirito di squadra ritrovato
Il centrale poi sottolinea un altro cambiamento che è alle spalle della risalita: “Ora abbiamo un vero spirito di squadra, ci aiutiamo e andiamo forti sui contrasti. Poi quando vinci affronti la settimana con un altro spirito, ma già contro SudTirol e Ascoli avevo visto un’organizzazione diversa. - prosegue Delli Carri guardando alle prossime gare – Finora abbiamo giocato soprattutto fuori, ma ora avremo quattro partite in casa in un mese e troveremo sicuramente un ambiente caloroso. Se portiamo risultati positivi il pubblico ci darà una mano ancora più importante”.
Non vogliamo galleggiare
“Non vogliamo galleggiare o lottare per non retrocedere. - conclude Delli Carri fissando gli obiettivi - La nostra ambizione è sempre stata guardare in alto. La piazza è ambiziosa, noi andiamo in campo per vincere: questa è la mentalità comune che abbiamo oggi".