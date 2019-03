Samp, Ramirez: "Facciamo punti, senza guardare chi ci sta davanti"

© foto di Insidefoto/Image Sport

Gaston Ramirez, trequartista della Sampdoria, ha rilasciato una lunga intervista a La Gazzetta dello Sport. Queste alcune battute: "Si può sempre fare meglio. L’importante è che la mentalità rimanga positiva. Le sconfitte casalinghe non preventivabili contro Frosinone e Atalanta? Se Atalanta e Torino avessero vinto nell’ultima di campionato, il nostro ritardo da loro in classifica sarebbe stato maggiore. Tutti possono sbagliare una partita. Bisogna crederci sino alla fine, pensando solo a noi stessi. Le prossime gare? Pensiamo prima al Milan, in Coppa Italia abbiamo fatto una grande partita, sappiamo come vanno affrontati. Ora conta portare a casa dei punti, cercando di fare sempre il nostro gioco, senza guardare chi ci sta davanti. Giampaolo? Lavoriamo insieme da due anni, so cosa vuole da noi. Anche i nuovi si sono integrati bene, Gabbiadini è l’esempio. Quest’anno, poi, abbiamo cambiato modulo a gara in corso e anche questo ha fatto crescere la squadra. Il mister ha le sue idee, ma è pronto a modificarle se può essere utile alla squadra".