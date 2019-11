© foto di Daniele Buffa/Image Sport

A Sky Sport, l'allenatore della Sampdoria, Claudio Ranieri, analizza così il successo dei doriani contro l'Udinese: "Avevamo spinto tanto nel primo tempo, è stato ottimo aver pareggiato alla fine. I ragazzi sono stati bravi a non perdere la bussola. Ho lavorato molto sulla fase difensiva, era importante non perdere nel primo periodo. Adesso non si gioca alla grande, ma mi è piaciuto molto l'atteggiamento. Sono contento, arriveranno tempi migliori. Ramirez? Nel primo tempo ha giocato sull'esterno, nella ripresa ho cambiato sistema di gioco ed è andata ancora meglio. Lo volevo già al Leicester, sta in una buona condizione fisica, sono contento di lui".