Sarri regala le mascherine al Comune di Figline e Incisa Valdarno: il tweet dell'Empoli

"L'ex tecnico azzurro Maurizio Sarri ha donato 4 mila mascherine al Comune di Figline e Incisa Valdarno per far fronte all'emergenza Coronavirus in questi giorni particolarmente difficili.

Complimenti mister 👏👏👏": con questo tweet, l'Empoli, ex squadra di Maurizio Sarri, ha celebrato il gesto del tecnico della Juventus, da sempre legato alle sue origini.