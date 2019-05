© foto di Nicola Ianuale/tuttoSALERNITANA.com

Il sindaco di Verona Federico Sboarina ha parlato della richiesta di spostamento della finale di ritorno dei play off di Serie B fra Hellas e Cittadella a causa della concomitanza con l’ultima tappa del Giro d’Italia di ciclismo: “Si tratta di una concomitanza meravigliosa, ma che ha bisogno di una gestione accurata. Domenica si terranno in città due eventi sportivi straordinari come la tappa finale del Giro d’Italia e la finale dei play off fra l’Hellas e il Cittadella. Stamattina ho chiamato il presidente della Lega B e il prefetto, che ha subito convocato un comitato di ordine pubblico. - spiega Sboarina come riporta Trivenetogoal.it - Il problema è quello della carenza di Forze dell’Ordine per far pronte ai sue eventi. Il prefetto scriverà alla Lega calcio e al ministero dell’Interno, dopodiché prenderemo la decisione sulla data della partita di calcio”.