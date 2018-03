Scadenza 2018 - Castaldo, gol ed esperienza per l'irpino d'adozione

© foto di Federico Gaetano

All'Avellino dall'estate 2012, Gigi Castaldo rappresenta ormai più di una bandiera per la formazione irpina. L'attaccante classe '82, nato a Giugliano in Campania, ha deciso di sposare le squadre della sua terra e dal 2001 non abbandona la sua regione. Napoletano di nascita, ma adesso irpino d'adozione. Perché l'ex Juve Stabia e Benevento è ancora efficace in zona gol (otto reti nella Serie B in corso) e probabilmente ha intenzione di continuare a giocare per la compagine biancoverde.

La situazione attuale - Un gol al Pescara appena tornato a disposizione di mister Novellino. Castaldo ora pensa alla salvezza da conquistare con la casacca dell'Avellino, per poi valutare il proprio futuro. Che potrebbe essere ancora sul prato del Partenio-Lombardi, perché la maglia degli irpini rappresenta ormai più di una seconda pelle per l'esperto bomber.

Nome: Luigi Castaldo

Età: 35

Squadra di appartenenza: Avellino