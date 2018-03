Scadenza 2018 - Corbo, talento difensivo pronto per la Germania

© foto di Luigi Putignano/TuttoLegaPro.com

Nonostante non abbia ancora esordito in Serie B con la maglia dello Spezia Gabriele Corbo è senza dubbio da considerare uno dei migliori talenti non solo del vivaio ligure, che negli ultimi anni sta sfornando diversi calciatori interessanti come Giulio Maggiore, Antonio Candela (già al Genoa), Leonardo Benedetti e Samuele Mulattieri, ma del calcio italiano. Difensore centrale di piede destro, grande fisico e senso della posizione oltre che una certa confidenza con il gol visti i tre messi a segno fra campionato e Viareggio. Qualità che hanno attirato l'attenzione di numerosi club non solo in Italia attratti anche dalla possibilità di prelevarlo a costo quasi zero (ovvero pagando il parametro da circa 250mila euro.

La situazione attuale: Corbo a inizio 2018 ha iniziato a essere aggregato alla prima squadra e convocato per le sfide di Serie B con la forte probabilità di poter esordire fra i professionisti entro la fine della stagione non appena il club avrà raggiunto la salvezza matematica. La società intanto punta al rinnovo contrattuale per poter poi spuntare un prezzo elevato per il suo cartellino la prossima estate visto gli interessi di Juventus, Inter e sopratutto Bayern Monaco. I bavaresi sono nettamente favoriti avendo già avuto modo di testare, ricevendo report positivi, il giocatore che ha anche svolto le visite mediche con il club. Il futuro di Corbo sembra quindi essere in Germania, nel club che sta dominando ormai da diversi anni la Bundesliga e ha un occhio di riguardo per il lancio di giovani talenti.

Nome: Gabriele Corbo

Età: 18

Squadra di appartenenza: Spezia

Club interessati: Bayern Monaco, Inter, Juventus