Scadenza 2018 - Stulac, titolare a Venezia col derby all'orizzonte

Non ha ancora compiuto 24 anni e nelle ultime settimane ha guadagnato una maglia da titolare nel centrocampo del Venezia. Leo Stulac è in scadenza di contratto con la formazione lagunare, situazione che non ha condizionato Filippo Inzaghi in merito all'impiego del classe '93. Anzi, lo sloveno sta sfruttando l'occasione e ha messo in mostra le proprie qualità che non sono passate inosservate in Serie A.

La situazione attuale - La scadenza fissata al 30 giugno ha spinto già qualche club della massima divisione a chiedere informazioni, su tutti ci sono Genoa e Sampdoria che potrebbero dare vita a un derby di mercato per assicurarsi le prestazioni dell'ex Koper. Giorgio Perinetti, ds che nel 2016 l'ha portato al Venezia, punta a riaverlo anche col grifone a partire dal prossimo 1° luglio.

