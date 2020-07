Scamacca allontana il futuro: “Penso solo alla salvezza con l’Ascoli”

Il centravanti dell’Ascoli Gianluca Scamacca nonostante la corte di diversi club importanti non vuole pensare al futuro, ma è concentrato su questo finale di stagione per conquistare la salvezza: “Ho realizzato il gol finora più pesante nella mia carriera. Futuro? Non leggo nulla e non guardo nulal, penso solo alla salvezza dell’Ascoli. Voglio raggiungerla assieme ai miei compagni. Dionigi? Il mister ci ha fatto subito capire quale poteva essere la strada giusta. E’ uno tosto, un grande. Sta venendo fuori un grande spirito di sacrificio, col Cosenza ci sono stati passi in avanti oltre ai tre punti”.