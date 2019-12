Scamacca: "Ho un contratto con l'Ascoli, voglio star qui fino alla fine"

Ai microfoni di picenotime.it, è intervenuto l’attaccante dell’Ascoli Gianluca Scamacca: “Tornare al successo, contro il Cittadella, è stato importantissimo soprattutto per il nostro morale, ci porta ad affrontare queste ultime tre partite con tanta consapevolezza e voglia di arrampicarci là in alto. Possiamo fare ancora meglio, per andare a riposo con una buona classifica. A livello personale? Sono soddisfatto, ma non mi cullo, penso già al Pordenone, altra gara importante contro una formazione che sta facendo bene: non abbiamo paura di nessuno”.

Nota poi di mercato, con una promessa strappata: “Ho un contratto con l’Ascoli fino a giugno e voglio restare qui fino alla fine”.