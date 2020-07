Scamacca: "In caso di salvezza dell'Ascoli mi tingerò i capelli bianchi e neri"

A pochi giorni dalla sfida contro il Pordenone, in casa Ascoli - come riferiscono i canali ufficiali del club - è l'attaccante Gianluca Scamacca a fare il punto della situazione: "Se in questo momento guardiamo la classifica siamo tutti lì, non possiamo commettere passi falsi perché potremmo ritrovarci nuovamente in grande difficoltà. Cosa è cambiato con Mister Dionigi? Quando è arrivato eravamo in un momento molto difficile, ci ha dato quella carica che serviva, è un tecnico che trasmette determinazione e cattiveria, è molto bravo a farlo. Non che chi lo ha preceduto non fosse bravo, ma il trasmettere tanta energia e carica è senz'altro una prerogativa di Dionigi. Ci sentiamo uniti, non c'è spazio per il singolo e qualsiasi cosa ci faccia arrivare alla vittoria dobbiamo farla. Sapevamo dentro di noi che sarebbe arrivato questo momento. Se pensiamo ai playoff? Ma no, ma che playoff, pensiamo a salvarci. In queste ultime partite non dobbiamo guardare in faccia nessuno. Il mio futuro? Ci penserò a campionato finito, faccio una cosa per volta. Il DS? Non lo conoscevo di persona, ma sapevo chi era, quando mi ha visto la prima volta mi ha detto "Devi dare il 110%". Il gol più importante finora è stato per me quello di Cosenza, è arrivato in un momento importante per il gruppo. L'intesa con Ninkovic in occasione del gol di Cittadella? Quando siamo rientrati per il secondo tempo mi ha detto di andare forte quando avrebbe messo la palla in mezzo...forse il difensore del Cittadella l'ha sentito perché mi ha anticipato di testa sul gol".

Poi, la nota conclusiva, è una promessa: "In caso di salvezza dell'Ascoli mi tingerò i capelli bianchi e neri".