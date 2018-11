Scappini: "Squalifica Finotto senza senso. L'arbitro era indeciso"

© foto di Sarah Furnari/TuttoLegaPro.com

Dalle colonne de Il Mattino di Padova l’attaccante del Cittadella Stefano Scappini ha parlato delle tre giornate di squalifica inflitte al compagno Mattia Finotto dicendosi fortemente contrariato: “Quell’espulsione è qualcosa di incredibile, e lo posso dire a ragion veduta, perché ero a pochi passi da Mattia. L’arbitro stava estraendo il cartellino giallo e ha cambiato idea tirando fuori il rosso, non so per quale motivo. Se era così indeciso sul cartellino da estrarre com’è possibile che poi siano arrivate tre giornate di squalifica? Che senso ha tutto ciò? Non so dove il direttore di gara abbia visto violenza in quella manata sulla schiena dell’avversario, come scritto nel referto. Siamo tutti increduli per quanto è stato deciso”.