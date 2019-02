Scavone: "Lecce una famiglia, grazie a tutti per la vicinanza"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Dopo l’infortunio, che ha fatto vivere attimi di paura a tutti gli spettatori di Lecce-Ascoli, il centrocampista del club salentino Manuel Scavone si è presentato in conferenza stampa per parlare del momento e ringraziare tutti per la vicinanza: “Volevo ringraziare il popolo giallorosso, mi sono arrivati tantissimi messaggi in questi giorni che mi hanno fatto sentire calore e vicinanza, mi hanno riempito il cuore. Ringrazio anche i tifosi delle altre squadre per i pensieri nei miei confronti. Volevo poi ringraziare tutta la famiglia del Lecce, ho potuto constatare che questa è una famiglia nel vero senso della parola, dalla società ai compagni a tutto lo staff sanitario fino ai medici presenti allo stadio e al personale del pronto soccorso e del reparto rianimazione dell’ospedale. Ricordo poco, ma devo essere loro grato per il soccorso ricevuto. - continua Scavone come riporta Pianetalecce.it - Con la mia famiglia non ci sono state grosse parole, ma solo grandi abbracci e commozione. Ho rivisto le immagini, ma mi sembra di non essere io, che sia un’altra persona ad aver subito l’infortunio. Io ricordo solo il fischio d’inizio. Sospensione della gara? Non posso entrare nella testa dei miei compagni, ma se vedessi uno dei miei compagni soffrire per un grave problema di salute non me la sentirei di continuare a giocare e voglio dare merito anche ai giocatori dlel’Ascoli che hanno accettato una decisione non scontata come quella di rinviare la gara”.