La Serie B ha ritrovato un protagonista in questo gennaio. Si tratta del centrocampista Daniele Sciaudone che dopo sei mesi in Serie C con il Novara (19 presenze e zero reti) si è trasferito al Cosenza diventando immediatamente un elemento insostituibile nello scacchiere di Braglia. L’esordio contro l’Hellas del resto è stato di quelli che spaccano la partita: entrato al 66° per l’altro neo acquisto Embalo il centrocampista ha dato la scossa trovando dopo un quarto d’ora la rete che ha riaperto il match poi chiuso in parità grazie alla rete del difensore Idda. Cinque giorni dopo la maglia da titolare nel centrocampo a tre dei calabresi – con Palmiero e Bruccini – e subito un’altra rete che ha dato il via alla vittoria sul Cittadella. Due gol e quattro punti che permettono al Cosenza di tenere a distanza la zona play out (+6 sul Crotone).