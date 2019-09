Fonte: Legab.it

© foto di Luigi Gasia/TuttoJuveStabia.it

Lutto nel mondo del calcio: si ammaina la bandiera di Giovanni Udovicich, nato l’1 gennaio 1940 a Fiume ed esule nel 1946 – con la propria famiglia – a Novara. Udovicich ha giocato esclusivamente con la maglia degli azzurri piemontesi, dalla stagione 1957/58 alla 1976/77, sebbene in quest’ultima non abbia collezionato alcuna presenza, causa un grave infortunio al menisco nel maggio 1976. Sono 19 le stagioni agonistiche per Udovicich, che debuttò in B l’11 febbraio 1958 in un Bari-Novara 3-0 e che ha giocato 14 anni in B e 5 in serie C, centrando due promozioni tra i cadetti nelle annate 1964/65 e 1969/70. In totale per lui si sommano 386 gettoni in serie B (con 4 reti) oltre a 131 presenze (e 3 gol) in serie C. In particolare, le 386 presenze in B ne fanno ancor oggi il giocatore record-man per numero di presenze del campionato cadetto con singola maglia.

La Lega B, con il presidente Mauro Balata, lo staff e le associate si stringe attorno alla famiglia del giocatore e al Novara calcio.