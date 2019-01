© foto di Federico Gaetano

Al Picchi di Livorno il Pescara impatta contro la formazione di Roberto Brede, al termine di una prestazione incolore. Così Daniele Sebastiani, patron degli abruzzesi (fonte Rete8.it): "La partita più brutta, non siamo mai stati pericolosi. Loro sembravano il Pescara e noi il Livorno. I toscani ci hanno messo sotto. Siamo spariti presto dal campo. Di certo meglio con due punte. Ha pesato l’assenza di Brugman ma non può essere una giustificazione. Manca il piano B, lo sostengo da un po’. Punto guadagnato. Il mercato ? Martedì sarò a Milano. Vedremo in questi ultimi giorni. Se si presenterà l’opportunità, non ci tireremo indietro. Melchiorri ? Santopadre ha chiesto 3 milioni. Su Daniel Ciofani non ci sono aggiornamenti”.