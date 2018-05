Sebastiani: "Devo riflettere sul mio futuro al Pescara"

© foto di Federico Gaetano

Torna a parlare Daniele Sebastiani. Il presidente del Pescara ha rilasciato alcune dichiarazioni al Corriere dello Sport in merito al suo possibile addio al Delfino: "Dopo un periodo così tribolato ora mi fermo io a riflettere sul mio futuro. Da tempo sento dire 'Sebastiani vattene', fino al 30 giugno sono qui per eventuali subentranti. Se arriva qualcuno, porte aperte. Se non ci sarà nessuno, continuerà facendo quello che posso e decidendo di testa mia".

Sebastiani poi ha parlato anche della panchina della prima squadra, con Giuseppe Pillon ancora in bilico: "Il mister è stato molto bravo, ma prima di impegnarmi e impegnare altre persone devo capire cosa succede".