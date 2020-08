Semifinali nel segno della rimonta: Spezia e Frosinone in finale ribaltando l'andata

Dopo le gare d’andata era difficile, per non dire impossibile, pronosticare una finale play off fra Spezia e Frosinone. I liguri infatti avevano perso 2-0 in casa del ChievoVerona, mentre i ciociari erano addirittura caduti in casa (0-1) contro il Pordenone. Ma si sa nel calcio nulla si può dare per scontato e così nelle gare di ritorno le due squadre che partivano in svantaggio sono state capaci di ribaltare tutto con due rimonte – diverse per come si sono concretizzate, ma ugualmente efficaci – che hanno cambiato il corso dei play off e della storia.

Nella giornata di ieri lo Spezia, spinto prima delle gara da un pubblico caloroso che adesso sogna l’impensabile, si rimetteva in corsa dopo appena due minuti grazie a Galabinov, ma doveva aspettare la ripresa per piazzare l’uno-due decisivo con Maggiore e Nzola fra il 50° e il 53°. Oggi invece il Frosinone (che già aveva rimontato contro il Cittadella nel turno preliminare) ha ribaltato tutto nei primi quindici minuti con i gol di Ciano e Novakovich. Uguale è stata invece la sofferenza nel finale con lo Spezia che al 93° subiva il gol che poteva riaprire il discorso qualificazione e il Frosinone a difendersi e ringraziare le manone di Bardi che teneva inviolata la propria porta.

Ora all’ultimo atto si affronteranno un’assoluta esordiente in finale – lo Spezia – e una squadra – il Frosinone – che i play off li ha già vinti nel 2017-18 conquistando la sua seconda Serie A nell’arco di quattro stagioni. Se sarà l’esperienza dei ciociari o l’entusiasmo dei liguri ad avere la meglio solo il campo lo potrà dire.