Semplici sulla salvezza in B: "Empoli, Spezia e Samp inaspettate. Fino a 40 punti tutte coinvolte"

“Fino a 40 punti tutti sono coinvolti. Il campionato è affascinante per questo equilibrio, perché nei 90’ puoi battere o e perdere con tutti”. Il tecnico Leonardo Semplici, attualmente senza squadra, dalle colonne della Gazzetta dello Sport, fa le carte al campionato soffermandosi soprattutto sulla lotta salvezza che vede ben mezzo campionato coinvolto, mentre in avanti le prime quattro hanno fatto il vuoto: “Il cammino di alcune squadre è stato inaspettato, a cominciare dallo Spezia che aveva fatto la finale playoff o dall’Empoli che viene dalla A. C’è anche la Sampdoria, lì la maglia pesa”.

Semplici poi spiega che per la salvezza dovrebbero bastare 41-42 punti, con dunque alcune squadre che classifica alla mano sono a un passo dal garantirsi la permanenza in cadetteria e che molto dipenderà anche dal calendario visto che non ci sono squadre fuori dai giochi e ognuna darà il massimo per i propri obiettivi.

“Chi sapeva di fare questo tipo di campionato vivrà meglio questa volata. Qualche problema ce l’ha chi non pensava di essere lì. - conclude Semplici parlando di cosa servirà in questo finale per salvarsi - In certe piazze la pressione dei tifosi si farà sentire, ma certe tifoserie in questo momento possono garantire un sostegno importante. E chi ha la forma fisica migliore è favorito”.