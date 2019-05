© foto di Gabriele Di Tusa/TuttoPalermo.net

Serviranno almeno 10 giorni per scrivere la parola fine sulla vicenda relativa al Palermo per cui è stata chiesta la retrocessione all’ultimo posto in Serie B. La sentenza di primo grado è prevista fra oggi e domani (si parlava di decisione in mattinata, ma era solo un’illusione) che però non sarà quella definitiva con il Palermo pronto al ricorso alla Corte d’Appello Federale in caso di decisione negativa nei suoi confronti. Per fare ricorso i rosanero avranno 48 ore con la decisione della Corte che potrebbe arrivare nel giro di due settimane, anche se c’è la necessità di fare presto per dare il via ai play off promozione e quindi i tempi potrebbero essere ridotti con una procedura d’urgenza (simile a quella che ebbe per protagonista il Bari un anno fa) con gli spareggi promozioni che sarebbero spostati di una settimana: il 24-25 maggio andrebbe in scena il primo turno con la finale che sarebbe fissata attorno al 9 giugno praticamente a ridosso delle convocazioni per l’Europeo Under 21.