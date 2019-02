Senza bomber non si vince? Chiedetelo al Benevento

© foto di Federico Gaetano

Che il Benevento fosse una compagine competitiva lo si sapeva fin dall'inizio della stagione. Nel mercato invernale, però, il club sannita si era mosso con forza per trovare un bomber che completasse al meglio il fronte offensivo a disposizione di Cristian Bucchi. Ceravolo del Parma e Ardemagni dell'Ascoli sono stati, a tal proposito, i nomi di punta per l'attacco giallorosso. Nessuno, però, è arrivato, con il mercato che si è chiuso con una sorta di retrogusto amaro.

"Ci sarà da sudare ancora di più senza un bomber" era il pensiero che circolava dalle parti del Vigorito. Un leimotiv che anche la squadra ha fatto suo, dimostrando nelle prime cinque uscite del 2019 come si possa far bene anche senza un goleador vero e proprio. Sette reti segnate, non un rendimento clamoroso ma comunque sufficiente, e solo due incassate. Ecco, qui sta il cambio di passo per gli uomini di Cristian Bucchi. Il rendimento difensivo di Maggio&C. è sempre stato positivo, ma dare una ulteriore sterzata al via della seconda parte di stagione può aver dato ciò che mancava per l'assalto alla vetta. Il Brescia, giusto per avere un termine di paragone, con lo stesso numero di gare a referto ha sì segnato di più, ma anche subito di più, con cinque gol al passivo in più rispetto ai campani.

"Le squadre vincenti si costruiscono sulla difesa" è, non a caso, uno dei più consolidati adagi del calcio italiano. A Benevento lo hanno messo in pratica alla lettera. Per dimostrare che anche senza un bomber di peso si può puntare in alto.