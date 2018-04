Serie B, 1-1 tra Palermo e Bari: Nené risponde a La Gumina

© foto di Federico Gaetano

Finisce 1-1 l'anticipo della 39ma giornata di Serie B, l'ultimo turno infrasettimanale della stagione. A Palermo, la squadra di Stellone (all'esordio sulla panchina rosanero) viene raggiunta nel finale dal Bari nonostante la superiorità numerica. Succede tutto negli ultimi dieci minuti: padroni di casa in vantaggio con La Gumina all'80', poi arriva il rosso per Marrone che però non impedisce ai pugliesi di trovare il pareggio all'89' con Nené. Al 93' espulso anche Henderson, gli uomini di Grosso chiudono in 9.