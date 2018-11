Serie B, 1-1 tra Pescara e Ascoli. Finisce a reti bianche Spezia-Foggia

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Due pareggi nel pomeriggio di Serie B. E' terminata 1-1 infatti la sfida tra Pescara e Ascoli, mentre solo 0-0 quella tra Spezia e Foggia. Allo Stadio Alberto Picco il Pescara prima ha sbagliato un rigore con Mancuso, poi è passata in vantaggio con Brugman al 50' ma al 67' Ardemagni ha trovato il gol del pari che permette all'Ascoli di salire a 16 punti mentre la squadra di Pillon sale a quota 23. Solo 0-0 per Spezia-Foggia invece nonostante l'espulsione di agnelli che al 66' ha lasciato gli ospiti in dieci. Con questo punto lo Spezia sale a 17 punti e il Foggia a quota 8.

SERIE B - RISULTATI FINALI

Pescara-Ascoli 1-1 (Brugman, Ardemagni)

Spezia-Foggia 0-0