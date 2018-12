Serie B, 1.206.136 spettatori per il girone d'andata. Benevento al top

Fine di girone di andata e tempo di primi bilanci per la Serie BKT. Quelli del pubblico sugli spalti sono numeri confortanti, partendo dal trittico di Natale. Ma andiamo per ordine, i dati comunicati dalle società dicono innanzitutto che in totale gli spettatori sono stati, in questo girone d’andata, 1.206.136 con una media che supera i 7mila spettatori (7053) confermando dunque il trend della stagione 2017/18. Per due volte nel trittico natalizio si è superata questa media, nella 18a giornata giocata fra mercoledì 26 e giovedì 27, una delle più frequentate della prima parte del campionato con 7520 spettatori di media, e nella 19a giornata seguita allo stadio da una media di 7168 spettatori. Dati che confermano come giocare a Natale sia una scelta azzeccata. La partita più vista durante l’andata è stata Benevento-Salernitana con 13622 spettatori, seguita da Hellas Verona-Padova, l’altra partita che ha superato quota 13mila (13503). Un ultimo dato: sempre il Benevento con 11128 è il club con la media spettatori più alta, seguito da Lecce (10445), Hellas Verona (10287) e Foggia (10243). Anche gli abbonati in leggera crescita rispetto alla scorsa stagione, 4328 rispetto i 4272 della 2017/18.