Serie B, 10^ giornata: le formazioni ufficiali di Lecce-Crotone

Il rinnovo di Angel Di Maria con il Paris Saint-Germain ha sfaccettature e letture diverse. La prima scontata è che, come Nasser Al-Khelaifi ha ammesso, "i migliori restano a Parigi". Il Fideo, però, era in scadenza nell'estate che verrà ed era ovvio che i parigini cercassero di trovare...

Napoli e Liverpool, idea Muniain: il basco è in scadenza con l'Athletic

Chiellini: "Buffon in Nazionale urlava più che alla Juventus"

Inter, idea scambio Gabigol-Lincoln. L'agente: "Buona opzione per tutti"

Lazio, offerta dalla Svezia per Ravel Morrison

Cairo: "Con una VAR equa, il Torino sarebbe già in zona Champions"

Milan-Genoa 1-1, deviazione decisiva: è autogol di Romagnoli per la Lega

Milan-Genoa 2-1. Agguantata la zona Champions in modo insperato

Le pagelle del Milan - Romagnoli decisivo, altro flop per Bakayoko

Milan, Gattuso: "Gara ben giocata anche se potevamo far meglio"

Juventus, idea Mata a parametro zero. C'è anche l'opzione Valencia

Genoa, Kouamé: "Peccato per il risultato ma sono felice per quanto fatto"

Milan, Gattuso: "Biglia fuori per un po'. Stasera gran partita di Bakayoko"

Pres. Frosinone: "Il Palermo non è salito per arroganza e presunzione"

Queste le formazioni ufficiali di Lecce-Crotone, posticipo delle 21.00 per la 10^ giornata di Serie B:

