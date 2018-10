Serie B, 10^ giornata: le formazioni ufficiali di Salernitana-Livorno

Il rinnovo di Angel Di Maria con il Paris Saint-Germain ha sfaccettature e letture diverse. La prima scontata è che, come Nasser Al-Khelaifi ha ammesso, "i migliori restano a Parigi". Il Fideo, però, era in scadenza nell'estate che verrà ed era ovvio che i parigini cercassero di trovare...

Palermo, Jajalo: "Sento la fiducia della gente. Spirito giusto per la A"

Cosenza, Braglia: “Il pareggio non esiste, ha sbagliato l’arbitro”

Padova, Bisoli sulla graticola. In giornata la decisione del club

Spezia, ancora sirene per Okereke. C'è anche l'Eibar

Lecce, in arrivo il rinnovo di Cosenza fino al 2020

Pescara nel cuore. Maniero segna, ma non esulta

Foggia, prima gioia per Chiaretti. Davanti al suo ex pubblico

Foggia, sale l'attesa per il verdetto sulla penalizzazione

Zamparini: "Alcuni non all'altezza. A gennaio mercato da A"

Hellas, Caracciolo: "Non esiste nessun caso Pazzini"

Pescara, problema muscolare per Antonucci. A rischio per il Lecce

