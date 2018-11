Serie B, 13° Giornata - Pescara ad Ascoli per la vetta, derby a Crotone

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Smaltito il turno di riposo per via delle nazionali è tempo di tornare in campo, riprende lo spettacolo della serie cadetta. Occhi puntati all'Adriatico, il Pescara vuole riscattare la sconfitta del Barbera e contro l'Ascoli vuole i tre punti per riagganciare il Palermo. La squadra di Stellone ieri infatti non è andata oltre il pari contro l'Hellas Verona. La sfida più importante del sabato di B sarà sicuramente quella che si giocherà al Vigorito, in campo il Benevento di Bucchi che si giocherà probabilmente l'ultima occasione per rimanere saldo sulla panchina dei sanniti. Complici le assenze e le prestazioni deludenti, la formazione campana è scivolata all'ottavo posto della graduatoria con una vittoria che manca da ormai quattro giornata. L'avversario di turno sarà il Perugia di Alessandro Nesta che sembra aver trovato la chiave di volta per ambire a posizioni importanti, nell'ultimo turno infatti contro il Crotone è arrivato il terzo successo consecutivo. Proprio i pitagorici, in campo nel posticipo di lunedì, ha bisogno di invertire al più presto la rotta. L'arrivo in panchina di Massimo Oddo non ha sortito per il momento gli effetti sperati ed il derby calabrese contro il Cosenza diventa un viatico fondamentale per la stagione. Il Crotone è ad un punto dalla zona playout, sarà scontro diretto con la formazione di Braglia dietro di quattro lunghezze.

Il Cittadella ha tutte le intenzioni di conquistare la terza piazza visto il turno di riposo che osserverà la Salernitana, quasi un testa coda quello del Tombolato contro il Livorno di Roberto Breda. L'ex tecnico di Reggina e Latina ha steccato alla prima perdendo contro la Cremonese. Chi è partito bene è proprio il neo tecnico grigiorosso Rastelli, impegno proibitivo quello del Via del Mare contro il Lecce. I salentini dopo la battuta d'arresto contro il Pescara non ha perso tempo, vittoria convincente contro il Cosenza al San Vito. E' reduce dalla prima sconfitta invece Walter Zenga, il Venezia ha interrotto la serie positiva e rimane ancora pericolante. Al Penzo ospiterà il Brescia, la squadra che perso meno in questo campionato, forte delle quattro sberle rifilate all'Hellas Verona nel turno precedente.

Manca la vittoria al Foggia di Grassadonia, tre pareggi consecutivi e solo sette punti in classifica senza contare gli otto di penalizzazione. Per i pugliesi la trasferta sarà molto complicata, si gioca al Picco contro uno Spezia che trascinato da Okereke ha mandato al tappeto il Benevento nel recupero dell'ottava giornata. Sfida salvezza invece all'Euganeo, Foscarini ha fatto bottino pieno alla prima sulla panchina del Padova e vorrà bissare il successo contro il Carpi. La formazione di Castori non vince da settembre ed è la difesa più battuta dell'intero campionato.