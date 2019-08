Serie B, 2° turno - Big match al Vigorito. Pescara-Frosinone per il riscatto

Seconda tappa per la nuova Serie B 2019/2020, che ha già visto scendere in campo ieri sera al "Bentegodi" la sfida tra neoretrocesse Chievo ed Empoli, terminata 1-1. Ad aprire invece il sabato calcistico sarà, alle 18, il big match del "Vigorito" tra il Benevento e Cittadella, le grandi deluse della prima giornata: i sanniti, reduci da un pari sul campo della neopromossa Pisa, mentre il Citta viene dalla pesante sconfitta interna con lo Spezia. Liguri che in contemporanea saranno invece impegnati tra le mura amiche contro il Crotone. In serata alle 21 la Salernitana di Ventura farà visita al Cosenza di Braglia, per una sfida tra due autentici veterani, mentre la promettente Cremonese scenderà in campo contro la Virtus Entella. Sempre in serata in campo Livorno-Perugia e Trapani-Venezia.

Domani sarà invece il turno, alle 18, della gara tra neopromosse Juve Stabia-Pisa e di Pescara-Pordenone, con gli abruzzesi che vogliono riscattare il pesante ko all'esordio con la Salernitana. Discorso analogo per il Frosinone, che chiuderà la giornata domani sera alle 21 contro l'Ascoli allo "Stirpe", gara in cui gli uomini di Nesta dovranno dimostrare di essersi messi alle spalle il 3-0 rimediato col Pordenone. Di seguito il quadro completo:

Venerdì

Chievo-Empoli 1-1

Sabato

Ore 18

Benevento-Cittadella

Spezia-Crotone

Ore 21

Cosenza-Salernitana

Cremonese-V.Entella

Livorno-Perugia

Trapani-Venezia

Domenica

Ore 18

Juve Stabia-Pisa

Pescara-Pordenone

Ore 21

Frosinone-Ascoli