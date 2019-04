© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Finisce con la vittoria del Brescia per 2-0 sul Venezia l'anticipo della 32^ giornata di Serie B. Di Torregrossa al 44' e di Tonali all'80' le reti che restituiscono, almeno temporaneamente, la vetta della classifica in solitaria alle Rondinelle. Venezia che, invece, rimane al sedicesimo posto in piena zona playout e porta a dieci le giornate consecutive senza vittorie.

Di seguito il programma completo delle gare della 32^ giornata di Serie B:

Sabato 6 aprile:

Carpi-Padova

Cittadella-Livorno

Foggia-Spezia

Perugia-Benevento

Domenica 7 aprile:

Ascoli-PescarA

Cremonese-Lecce

Cosenza-Crotone

Lunedì 8 aprile:

Palermo-Hellas Verona