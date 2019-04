Serie B, 33^ giornata: Pescara-Perugia 1-1. A Memushaj risponde Vido

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Finisce in parità l'anticipo della 33^ giornata di Serie B fra Pescara e Perugia. Un gol per tempo nel match, con i padroni di casa che vanno in vantaggio al 30' con il sigillo di Memushaj e Grifo che impatta il match al 70' con Vido. All'82' poi umbri in dieci per il doppio giallo a Sgarbi.

Con questo risultato il Perugia allunga momentaneamente sullo Spezia che domenica, però, in caso di vittoria sull'Ascoli potrebbe scavalcarlo in classifica conquistando l'ultimo posto utile in zona playoff.

Per il Pescara invece, niente è pressoche cambiato con Benevento e Hellas che rimangono in zona.