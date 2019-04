© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Importante vittoria in trasferta per il Benevento sul campo dell’Hellas Verona nel match della 33^ giornata di Serie B. Decide la tripletta di Massimo Coda, con i primi due gol a cavallo della due frazioni e l'ultimo, su rigore, al 95'. Con questo successo i sanniti si portano momentaneamente al quarto posto, a -3 dal Palermo terzo in classifica.