Serie B, 35° Giornata - Esame di maturità per Palermo e Frosinone

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Otto partite al termine del campionato e tensione che cresce sia nelle zone alte che nei bassifondi, la Serie B è ormai agli sgoccioli e ogni confronto potrebbe essere cruciale per tutte le compagini della cadetteria. Mandati ormai in archivio i due anticipi, si è giocato prima a Foggia e poi a Parma. I pugliesi di Stroppa dopo il poker contro la Cremonese hanno strapazzato l'Ascoli con il risultato di 0-0 mentre i crociati di D'Aversa non sono andati oltre lo 0-0 contro il Cittadella reduce dalla pesante sconfitta contro la Ternana. Questo pomeriggio sicuramente gli occhi saranno puntati al Castellani di Empoli, la formazione di Aurelio Andreazzoli è impegnata contro una Pro Vercelli in lotta per evitare la retrocessione in Serie C. I toscani si ritrovano in testa al campionato con nove punti di vantaggio rispetto a Palermo e Frosinone, un distacco abbastanza ampio che permette a Caputo e compagni di sognare.

Sfide cruciali per Palermo e Frosinone - La prima gara cruciale di questa giornata è quella del Renzo Barbera con il Palermo secondo in classifica impegnato contro la Cremonese, i rosanero nonostante il pareggio con il Pescara deve dare la svolta per la volata finale del campionato. Dall'altra parte invece la formazione di Tesser non vince da quasi tre mesi ed è reduce dalla sonora sconfitta contro il Foggia davanti al proprio pubblico. Chi deve approfittare del turno casalingo è il Frosinone che ha perso punti per strada nelle ultime gare ed in questa stagione è uscito sconfitto dallo Stirpe soltanto una volta contro il Perugia. La squadra di Longo proverà a prendersi i tre punti contro lo Spezia che ancora è in lotta per guadagnarsi un posto nei playoff.

Partita affascinante sarà quella del Curi con il Perugia che sfida il Venezia, due squadre in piena lotta per i playoff con i padroni di casa reduci dalla sconfitta contro l'Avellino che ha messo fine ad un periodo di ottima forma. La formazione di Inzaghi invece ha conquistato soltanto quattro punti nelle ultime cinque giornate, serve assolutamente non sbagliare. Stesso discorso per il Bari impegnato sul campo del Pescara che ha ottenuto un punto contro il Palermo alla prima di Pillon sulla panchina abbruzzese. Voglia di rivalsa invece per il Carpi che poteva agganciare l'ottavo posto ma è uscita sconfitta dal Del Duca di Ascoli, contro il Brescia sarà un occasione da non perdere.

La lotta salvezza - La Salernitana proverà a chiudere al più presto il discorso salvezza quando mancano otto punti alla quota cinquanta, sfiderà in casa un Cesena che nell'ultimo turno ha travolto l'Entella. I liguri invece contro l'Avellino si giocano una fetta di salvezza anche se avranno di fronte una squadra fresca di cambio in panchina e di vittoria contro il Perugia. La goleada contro il Cittadella invece ha riacceso qualche timida speranza per il Ternana, gli umbri di De Canio con un Tremolada in forma super contro il Novara vuole dare seguito ai risultati per riavvicinarsi alla zona playout distante sei lunghezze.