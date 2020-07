Serie B, 36^ giornata: la classifica. Crotone è Serie A. Terza vittoria di fila per il Cosenza

Questa la classifica di Serie B al termine del 36^ turno di campionato

Benevento 83 PROMOSSO IN SERIE A

Crotone 65 PROMOSSO IN SERIE A

Spezia 57

Pordenone 56

Frosinone 53

Cittadella 52

Empoli 51

Salernitana 51

Chievo 50

Pisa 50

Venezia 47

Entella 47

Ascoli 46

Cremonese 45

Perugia 45

Pescara 42

Juve Stabia 41

Cosenza 40

Trapani 38*

Livorno 21 RETROCESSO IN SERIE C

* due punti di penalizzazione