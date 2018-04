Serie B, 37a Giornata - Big match a Frosinone, derby playoff a Foggia

© foto di Federico Gaetano

Iniziamo dalla fine, con molta probabilità gli occhi dell'intera Serie B saranno puntati sul monday night con la sfida del Benito Stirpe tra il Frosinone e la capolista Empoli. I toscani infatti guidano la classifica del campionato cadetto con ben undici punti di distacco dai ciociari e tredici dal terzo posto occupato in coabitazione da Palermo e Parma. Una cavalcata trionfale verso la massima serie che potrebbe concretizzarsi già in questo turno se la formazione di Andreazzoli avrà la meglio sul Frosinone e se Palermo e Parma rispettivamente contro Avellino e Carpi non faranno bottino pieno. Se ciò non si verifica si dovrà attendere il turno successivo con la gara in casa contro il Novara. C'è però da fare i conti con la squadra di Moreno Longo che non vorrà uscire sconfitta dalla sfida dello Stirpe per evitare il rischio di perdere la seconda piazza che si traduce in promozione diretta.

Il sabato quindi sarà la giornata degli scontri tra Palermo ed Avellino e tra Parma e Carpi ma l'attenzione virerà sicuramente sul derby del Pino Zaccheria di Foggia, tanta attesa in città per la sfida contro il Bari che può aprire ai satanelli l'orizzonte playoff che adesso distano soltanto due lunghezze. La formazione di Grosso invece può ancora lottare per il secondo posto ma deve dare una sterzata ai risultati dopo il deludente pareggio del San Nicola contro il Novara.

Altro campo, altro derby. Si gioca anche al Renato Curi uno degli scontri più sentiti di questo campionato, il Perugia infatti sfida la Ternana sicuramente davanti ad una grande cornice di pubblico. Alla ricerca di risultati positivi è sicuramente la squadra di Luigi De Canio che sta provando una grande rincorsa per evitare la retrocessione diretta ed i playout adesso sono distanti soltanto tre punti. Il Cittadella invece prova a rimanere attaccato a treno dei playoff nel match contro una Salernitana alla ricerca della matematica salvezza.

Lotta salvezza - Giornata importante per le sorti di numerose compagini partendo dal fanalino di coda Pro Vercelli che si gioca il tutto per tutto contro un Entella arroccato al quartultimo posto della graduatoria. Il Novara dopo la grande gara di Bari sarà impegnato con l'ostico Venezia di Pippo Inzaghi mentre l'Ascoli se la vedrà contro una depressa Cremonese a caccia della vittoria perduta. Il Brescia proverà a confermarsi contro il Cesena mentre nel posticipo domenicale il Pescara di Pillon andrà a caccia di punti importanti contro lo Spezia.