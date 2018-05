Serie B, 41° Giornata - Incroci pericolosi, big match tra Parma e Bari

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

A sette giorni dal termine del campionato tutto in ballo o quasi, una stagione emozionante quella di Serie B che si concluderà poi con la disputa dei playoff e dei playout con il solo Empoli ancora promosso aritmeticamente in massima serie. La formazione di Andreazzoli sarà impegnata questo pomeriggio al Rigamonti contro un Brescia a cui basta un solo punto per il mantenimento della categoria dopo il pari esterno contro il Cittadella. Il big match di giornata invece si gioca all'Ennio Tardini, il Parma insegue il sogno promozione diretta ma le due sconfitte esterne con Pro Vercelli e Cesena hanno complicato i piani di mister D'Aversa. Di contro un Bari che spera di arrivare almeno quarto per guadagnarsi l'accesso direttamente in semifinale.

INCROCI PERICOLOSI - Il primo incrocio pericoloso è quello di Chiavari con l'Entella che si gioca una fetta di salvezza contro il Frosinone, secondo in classifica. La prima di Gennaro Volpe in panchina dopo l'esonero di Alfredo Aglietti, la squadra di Longo invece si gioca la promozione diretta con un solo punto di vantaggio da difendere rispetto al Palermo. I rosanero non possono steccare davanti al proprio pubblico contro un Cesena, per il momento in salvo, dopo il successo di prestigio e rocambolesco contro il Parma. In corsa per la seconda piazza anche il Venezia, probabilmente la squadra più in forma del campionato. Gli uomini di Filippo Inzaghi se la vedranno contro la Cremonese che, nonostante il cambio in panchina, non ha ingranato la giusta marcia finendo per precipitare ad un passo dalla zona playout. L'ultimo incrocio pericoloso è quello del Curi con il Perugia che si tiene stretto l'ultimo posto playoff contro un Novara alla ricerca disperata della vittoria smarrita.

Il pareggio contro il Brescia ha tarpato le ali al Cittadella che si accontenterà del turno preliminare dei playoff e sarà a Carpi contro la squadra di Calabro reduce da una striscia di soli due punti nelle ultime cinque gare. Soltanto una vittoria invece potrebbe animare le flebili speranze del Foggia di Stroppa, i satanelli devono sperare anche in una caduta verticale del Perugia. Occasione da non fallire invece per l'Ascoli all'Adriatico contro il Pescara mentre la sfida tra Pro Vercelli e Ternana sentenzierà la prima retrocessione aritmetica in Serie C.