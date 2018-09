Serie B, 6^ giornata: Crotone-Brescia 0-1, Al 45' decide Donnarumma

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Finisce con il Brescia in vantaggio allo 'Scida' di Crotone il primo tempo dell'anticipo della sesta giornata di Serie B. Di Donnarumma su calcio di rigore il gol che per il momento decide il match. Calabresi che in occasione del penalty sono rimasti in dieci per il rosso a Golemic al 10'.