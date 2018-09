Serie B, 6^ giornata: Crotone-Brescia 2-2. Calabresi pareggiano al 96'

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Pareggio per 2-2 allo 'Scida' fra Crotone e Brescia per l'anticipo della 6^ giornata di Serie B. Rondinelle in vantaggio al 10' grazie al rigore trasformato da Donnarumma (rosso a Golemic), pari calabrese di Budimir fino al 56'. Nuovo vantaggio lombardo con Dall'Oglio al 71' e nuovo pari dei padroni di casa al 96', di nuovo su rigore, ancora con Budimir.