Serie B, -7 alla fine. Corsa playoff: Foggia in forma. Occhio al Carpi

© foto di Giuseppe Scialla

Bari e Perugia li lasciamo da parte: il tentativo di agganciare la zona promozione diretta sarà complicato, ma pugliesi e umbri non dovrebbero avere problemi a rimanere in zona playoff. Dal Venezia allo Spezia, però, sono sei squadre a inseguire tre posti.

I più in forma? I rossoneri del Foggia: due vittorie consecutive per i ragazzi di Stroppa, a -2 dal Cittadella ottavo. Le complicazioni, inutile nascondersi, possono però arrivare fuori dal campo. Le altre, invece, devono ripartire: il Perugia non vince da due giornate, il Venezia da quattro e il Cittadella da inizio marzo. Occhio al Carpi: Avellino ed Empoli sono avversarie toste, ma affrontarle in casa di fila può essere un vantaggio.

Il calendario del Perugia - 54 punti

Venezia

CARPI

Ternana

ASCOLI

Salernitana

BARI

Novara

EMPOLI

Il calendario del Venezia - 51 punti

Entella

NOVARA

Palermo

PRO VERCELLI

Foggia

CREMONESE

Pescara

Il calendario del Cittadella - 51 punti

Palermo

SALERNITANA

Foggia

AVELLINO

Brescia

CARPI

Pro Vercelli

Il calendario del Foggia - 49 punti

TERNANA

Bari

CITTADELLA

Spezia

VENEZIA

Salernitana

FROSINONE

Il calendario del Carpi - 49 punti

Perugia

PARMA

Avellino

Empoli

FROSINONE

Cittadella

BARI

Il calendario dello Spezia - 47 punti

Brescia

PESCARA

Cremonese

FOGGIA

Pro Vercelli

AVELLINO

Parma