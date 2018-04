Serie B, -7 alla fine. Lotta salvezza: Pescara e Cremonese ora rischiano

La promozione attira tutti, i playoff sono un grande obiettivo. La lotta più accesa, in Serie B, è però sempre quella della salvezza: dalla Salernitana alla Pro Vercelli, sono ben dieci le squadre coinvolte nella corsa per evitare la retrocessione in Serie C.

E le ultime non mollano il colpo: le più in forma del lotto, infatti, sono l'Ascoli, pur reduce da una sconfitta, e la Ternana, alla seconda vittoria consecutiva. Classifica alla mano, i marchigiani possono sperare di agganciare la salvezza diretta, per gli umbri i playoff sarebbero un obiettivo che sembrava già irraggiungibile qualche mese fa.

Le altre? Clamoroso vedere il Pescara così in basso, ma a questo punto gli abruzzesi rischiano davvero: l'ultima vittoria risale al 10 febbraio. Cinque punti nelle ultime dieci partite per i ragazzi di Pillon, come quelli della Cremonese: le peggiori due squadre dell'ultimo periodo del campionato cadetto. La dimostrazione che, in Serie B, tutte possono essere a rischio.

Il calendario della Salernitana - 43 punti

CREMONESE

Cittadella

Brescia

PERUGIA

Entella

FOGGIA

Palermo

Il calendario della Cremonese - 42 punti

Salernitana

Ascoli

SPEZIA

Novara

EMPOLI

Venezia

CESENA

Il calendario del Brescia - 42 punti

SPEZIA

Cesena

SALERNITANA

Frosinone

CITTADELLA

Empoli

ASCOLI

Il calendario dell'Avellino - 40 punti

Frosinone

PALERMO

CARPI

Cittadella

ASCOLI

Spezia

TERNANA

Il calendario del Novara - 39 punti

BARI

Venezia

EMPOLI

CREMONESE

Pescara

PERUGIA

Entella

Il calendario del Pescara - 39 punti

PRO VERCELLI

Spezia

TERNANA

Cesena

NOVARA

Ascoli

VENEZIA

Il calendario del Cesena - 38 punti

Empoli

BRESCIA

Frosinone

PESCARA

Parma

PALERMO

Cremonese

Il calendario dell'Entella - 37 punti

VENEZIA

Pro Vercelli

BARI

Ascoli

SALERNITANA

Frosinone

NOVARA

Il calendario dell'Ascoli - 36 punti

Parma

CREMONESE

Perugia

ENTELLA

Avellino

PESCARA

Brescia

Il calendario della Ternana - 33 punti

Foggia

PERUGIA

Pescara

PARMA

Palermo

PRO VERCELLI

Avellino

Il calendario della Pro Vercelli - 31 punti

Pescara

ENTELLA

Parma

Venezia

SPEZIA

Ternana

CITTADELLA