Serie B, -8 al traguardo: 11 squadre invischiate nella lotta per salvarsi

© foto di Federico Gaetano

Salernitana, Cremonese, Brescia, Novara, Pescara, Cesena, Avellino, Virtus Entella, Ascoli, Pro Vercelli, Ternana. E' una Serie B più che aperta che mai, sia in zona promozione, grazie ai risultati di un weekend non ancora finito, che in quella retrocessione. Ben 11 squadre si contenderanno sei posti, quelli in grado di garantire un'altra stagione in Serie B. Per le ultime cinque invece sarà retrocessione o playoff, con Ternana, Pro Vercelli, Ascoli, Virtus Entella e Avellino (impegnato stasera contro il Perugia, ndr) che ad oggi sono le squadre in zona rossa. Una serie cadetta che non vuole smettere di sorprendere, fino alla fine: basta guardare i risultati delle gare di ieri e sabato per capire che non c'è davvero nulla di scontato. Le cinque reti delle Fere, il ko del Frosinone, la crisi del Venezia e il rigore sbagliato dal Pescara sono sono alcuni esempi.