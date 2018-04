Serie B, -8 al traguardo: per il 2° posto ora è tutto apertissimo

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il ko del Frosinone a Parma, il pari del Palermo, del Bari, ma anche i crolli di Venezia e Cittadella. E' una Serie B apertissima, primo posto a parte, che mette in palio un altro posto per la promozione diretta e un playoff che si annuncia più incerto che mai. La vera novità di aprile è proprio questa: abbiamo una lotta allargata per il secondo gradino del podio, grazie al Parma in particolare. I successi contro Palermo e Frosinone hanno riaperto ogni discorso, coi ducali di D'Aversa che ora sono a due punti di distacco da entrambe, un distacco che in realtà va analizzato ulteriormente in tema di scontri diretti: in entrambi i casi ci sono i crociati davanti, forti anche di un calendario che venerdì li vedrà ancora impegnati in casa. Ma gli sforzi di Bari e Perugia non vanno certo sottovalutati: il Grifo vincendo stasera aggancerebbe i ducali, portando a quattro il numero di squadre nel giro di due punti. Così come non vanno dimenticate Venezia e Cittadella, che con un successo potrebbero risollevarsi avvicinare le posizioni che contano.