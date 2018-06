Serie B, è 1-1 fra Frosinone e Cittadella: ciociari in finale playoff

© foto di Federico Gaetano

Il Frosinone è la seconda finalista dei playoff di Serie B. I gialloazzurri di Moreno Longo hanno pareggiato 1-1 contro il Cittadella grazie ai gol di Gori per i padroni di casa e di Kouamé per gli ospiti. La formazione laziale, visto l'1-1 dell'andata e meglio piazzata in regular season, approda così all'ultimo atto degli spareggi per un posto in Serie A dove affronterà il Palermo.