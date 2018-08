Serie B a 19, Cellino esulta: “Segno di un futuro migliore”

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Nella giornata di ieri la Serie B 2018/19 ha preso forma non senza pathos. Si è infatti dovuto attendere oltre un'ora la decisione della FIGC che alla fine ha dato il via libera al campionato a 19 squadre voluto fortemente dalla Lega B con Massimo Cellino e Claudio Lotito in prima fila. Proprio il presidente del Brescia, come riporta Il Giornale di Brescia, esulta per la decisione del Commissario Straordinario Fabbricini: “Segnale di un futuro migliore, i risultati che contano devono essere solo quelli del campo”.