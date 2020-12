Serie B, accordo con Federlab Italia per supportare i club nella lotta al Covid-19

vedi letture

Mentre la Serie A ha deciso di non centralizzare la realizzazione dei test anti-Covid la Serie B nella giornata di ieri, come riporta il Corriere dello Sport, ha siglato un accordo con Federlab Italia che metterà a disposizione la propria rete di strutture in tutto il Paese per le venti formazioni del campionato cadetto. A disposizione dei club anche un call center apposito.