Si sono conclusi i primi tempi delle gare di Serie B in programma oggi. Il Brescia conduce per 1-0 sul Livorno grazie alla rete messa a segno al 35’ da Torregrossa. Momentaneo successo esterno, invece, per il Lecce sul campo del Carpi. Al 45’ decide la rete realizzata al 36’ da La Mantia.